Зеленский намерен помочь США в расследованиях против Джулиани и Байдена

Вашингтон, 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству в деле против личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которого подозревают в связи с агентами РФ.

Украинский лидер выразил уверенность в продуктивной работе при взаимодействии спецслужб обеих стран, передает Axios. Зеленский добавил, что также готов помочь Соединенным Штатам в федеральном расследовании против сына нынешнего президента США Хантера Байдена о его делах на Украине. В случае, если США попросят оказать содействие, украинская сторона непременно поспособствует в этом, заявил президент.

Некоторое время назад появилась информация, что Байден-младший находится под следствием. Его обвиняют в сокрытии доходов, которые он получил от украинской газовой компании Burisma Holdings в 2014 году.