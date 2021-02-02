Лионель Месси вступил в перепалку с игроком «Атлетика» во время матча

Барселона, 2 февраля. Капитан «Барселоны» Лионель Месси оскорбил футболиста «Атлетика» из Бильбао во время матча 21-го тура чемпионата Испании.

Инцидент произошел после того, как судья назначил штрафной удар. Один из запасных игроков «Атлетика» не согласился с решением рефери и настаивал на том, что фола на Месси не было. Аргентинец указал на поведение соперника, после чего кто-то из резервистов «Атлетика» попросил его «закрыть рот». Ответ одного из лучших футболистов мира не заставил себя долго ждать.

«Придурок, что ты ел?» — ответил 33-летний нападающий «Барселоны».

В январе «Барселона» уступила «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:3. Лионель Месси стал одним из антигероев встречи, получив красную карточку за отмашку от соперника.