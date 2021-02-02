Молодая жена Цекало обворожила поклонников пышной грудью

Лос-Анджелес, 2 февраля. Молодая жена актера Александра Цекало художница Дарина Эрвин предстала перед поклонниками в легком халатике, показав пышную грудь.

Цекало, в этом году готовящийся отпраздновать 60-летие, в начале 2019 года сыграл свадьбу в Калифорнии с 29-летней актрисой и художницей. Недавно пара вернулась домой после отпуска на побережье океана.

Эрвин на своей странице в Instagram показала поклонникам, что еще не втянулась в рабочие будни после отдыха. Она запечатлела себя в тонком халатике и топе, подчеркивающим роскошную грудь.

«Красота заключается в том, чтобы осознать, насколько вы полны любви, женственность — в том, чтобы позволить этой любви сиять через ваше тело», — подписала она фото.

Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Боже, какая красотка», — пишет пользователь под ником milena.lukyanova. «Ты лапочка! Как ты божественна!» — добавил erokhin6303. «Любовь. Талантливая. Свети, освещай», — восхитился sk_ant_24.

Супруга Цекало, помимо увлечения искусством, также пробует себя в актерском ремесле. Она сыграла злодейку в фильме «Мажор» вместе с актером Павлом Прилучным. Продюсером картины выступил ее муж.

После премьеры фильма Дарина в соцсети поблагодарила всех создателей ленты за работу. Отдельные слова благодарности предназначались для Прилучного, который, как написала актриса, показал ей, «что важно получать удовольствие и раскрывать своего внутреннего ребенка, потому что серьезность — это болезнь».