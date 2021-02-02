Москва, 2 февраля. За глупость в политике приходиться расплачиваться. Этим сейчас и занимается Украина. Бездарность действующих властей в вопросах торговли и экономики уже давно вышла наружу.

Руководство страны слепо надеется, что благодаря голословным заявлениями о готовности государства защищать Европу от «агрессии России» Евросоюз начнет без оглядки приобретать «украинские поделки». Однако это совсем не так.

План с самого начала был обречен на неудачу, считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, товары некогда дружественного партнера просто без надобности ЕС, рынок которого и так насыщен до максимума.

«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов... вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Ранее член Совфеда РФ в очередной раз указал на «непроходимую тупость» украинских властей из-за запрета романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это говорит о постепенном погружении правительства в провинциальное мышление почти забытой европейской окраины.