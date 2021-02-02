Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам «Тихоокеанского рубежа» уже весной

Москва, 2 февраля. Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер сериала в жанре японского аниме Pacific Rim The Black по мотивам боевика «Тихоокеанский рубеж» Гильермо дель Торо.

Премьера первого сезона аниме состоится уже 4 марта. По сюжету главные герои — брат с сестрой — пытаются отыскать родителей. Персонажи являются пилотами австралийского «Егеря» и сражаются с чудовищами, известными как кайдзю.

Сценаристами Pacific Rim The Black стали Крэйг Кайл и Грэг Джонсон, работавшие со многими проектами студии Marvel. Производством занималась компания Polygon Pictures.

Ранее поклонники аниме в России раскритиковали запрет на распространение некоторых японских сериалов. Такое решение вынес Колпинский районный суд Петербурга.