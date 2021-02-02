Виновник смертельного ДТП Ефремов обвинил экс-адвоката Алешкина в самопиаре

Москва, 2 февраля. Андрей Алешкин, бывший адвокат Михаила Ефремова, действовал против интересов подзащитного, чем подорвал его репутацию. Имя артиста он использовал для раскрутки своих услуг.

Очередное обвинение в адрес Алешкина высказал Ефремов. Он в жалобе президенту Адвокатской палаты Санкт-Петербурга заявил об обманной схеме, благодаря которой юристу удалось заключить с ним договор. По словам актера, он не давал полномочий адвокату выступать в кассационной инстанции, а подпись под соглашением поставил, не прочитав. Этих оснований артист считает достаточными для признания документа недействительным.

«Меня сегодня уведомили... и дали срок до 5 февраля предоставить информацию по этому поводу. Я не понимаю, чего добивается Ефремов. Я так понимаю, что это не он добивается, а его представители», — отметил Алешкин в беседе с ТАСС.

Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, приступил к работе в Белгородской колонии. Его определили трудиться в пошивочный цех, из-за чего он в шутку назвал себя Зевсом, «укрощающим молнии».