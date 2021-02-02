SpaceX может запустить четырех человек в космос в 2021 году

Вашингтон, 2 февраля. Американская компания SpaceX намерена осуществить запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем. Пуск планируется провести в последнем квартале 2021 года.

Пуск состоится в рамках программы Inspiration4, которая предполагает осуществление коммерческой миссии астронавтов на орбиту. Планируется, что одним из участников квартета будет американский миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Информация об остальных членах экипажа появится позже, передает пресс-служба SpaceX.

Запуск ракеты могут осуществить в Центре космических полетов им. Кеннеди, который расположен в штате Флорида. Экипаж выйдет на орбиту, пробудет на ней несколько дней, а затем вернется на Землю.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск является самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 185 млрд долларов.