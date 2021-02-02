«Идет на войну»: Грубые кожаные ремни стали частью имиджа Тимошенко

Киев, 2 февраля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко примерила новый провокационный образ. Политик добавила в ежедневный look кожаные ремни.

Тимошенко засняли в новом наряде в Верховной раде. Подборку черно-белых снимков опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в социальной сети Facebook.

Фотограф придал особое внимание деталям. Он снял руки политика, крепко сжатые в кулаки, грудь с нескромным ожерельем, зону поясницы, которая затянута в грубый кожаный ремень. Все платье Тимошенко буквально «окутано» кожаными вставками. От этого создается впечатление, что лидер партии «Батькивщина» повязана черными веревками. Лицо женщины при этом сосредоточено, а взгляд направлен сквозь камеру.

Новый образ впечатлил пользователей Сети и вызвал немало шуток в комментариях. Некоторые предположили, что политик в прямом смысле «идет на войну» и решила примерить более агрессивный наряд. Другие же сравнили ее с шахматной королевой и стали ждать от «Батькивщины» следующего «хода». Третьи же пофантазировали в другую сторону и представили Тимошенко в чулках и корсете. Многие заметили, что с возрастом политик сильно «сдала».

«Можно как угодно относиться к Юлии Тимошенко, как к политику, но как женщина она всегда отлично выглядела и всегда следит за своим внешним видом. Молодец!» — написал под постом фолловер.

«Возраст не щадит никого. Поняли бы, да не поймут, что на тот свет ни власти , ни денег не заберут», — заметил подписчик.

«А есть фото с поясом для чулок?» — пошутил третий.

«Шахматная королева. Белые ходят первыми», — резюмировал еще один комментатор.

Образ Тимошенко меняется на протяжении недели. Недавно она поразила поклонников новой прической, завив кудри и собрав их на затылке. При этом журналисты обратили внимание на отсутствие морщин на лице женщины, что, по их мнению, означает вмешательство пластического хирурга.