Психолог Зберовский назвал ранние признаки болезни Альцгеймера

Москва, 2 февраля. Первым симптомом приближающейся болезни Альцгеймера является потеря координации в пространстве. Об этом заявил доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский.

Специалист заявил, что в этом случае человек может забыть простейшие вещи, например, путь до магазина, в который он ходил за продуктами всю жизнь. Если проявляется подобное поведение, то сразу стоит насторожиться и пройти консультацию врача.

Обратить внимание Зберовский призвал на речь. Если человек начинает путать слова местами, забывать их или использовать не по назначению — это еще один тревожный звонок.

На проблемы с психическим здоровьем также может указывать социальная активность. В случае, когда пожилой человек получает ответ на вопрос, но не может его повторить спустя минуту, тоже стоит насторожиться. Утрата способности усваивать простейшие знания свидетельствует о втором этапе развития болезни Альцгеймера.

Специалисты выявили еще один симптом нейродегенеративного заболевания. Им может являться резкая перемена настроения.