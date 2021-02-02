Близкие рассказали о состоянии Ирины Купченко после похорон Ланового

Москва, 2 февраля. Тяжелее всего смерть народного артиста СССР Василия Ланового переживала его вдова Ирина Купченко. Близкие семьи рассказали, что у супругов «были удивительные отношения».

Первого февраля родные, близкие и поклонники простились с Василием Лановым. Его вдова произнесла трогательную речь у гроба, а после похорон не нашла сил пообщаться с журналистами. До последних минут она поддерживала больного мужа, надеясь на чудо.

«Она держится. Ирина Купченко — удивительный человек. Она говорит, что у каждого есть своя дата ухода, и с этим ничего не поделаешь. Ирина Петровна сейчас пытается уделить внимание окружающим. Она и на похоронах со всеми общалась. У них были удивительные отношения. Я такого никогда не видела. Это была такая теплота. Хотя иногда она его журила, не разрешала есть сладости», — рассказала порталу «СтарХит» бывшая невестка Купченко и Ланового Ольга.

Представитель театра имени Вахтангова подчеркнул, что они сделают все возможное, чтобы поддержать вдову Ланового в это непростое время. Очень скоро она сможет отвлечься и вернуться к работе. Ожидается, что уже 15 февраля Купченко выйдет на сцену.

Для Ланового брак с Купченко стал третьим. Его первой женой стала Татьяна Самойлова. Спустя три года после свадьбы брак распался. Позднее актер женился второй раз на Тамаре Зябловой. После десяти лет совместной жизни произошла трагедия: Зяблова разбилась в автокатастрофе.

Как сообщал ФАН, гражданская панихида прошла в понедельник на главной сцене театра имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет. Очередь из желающих попрощаться с народным артистом СССР растянулась на несколько десятков метров. В траурной церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, коллеги и друзья Ланового.

Гроб с телом артиста провожали под бурные овации и крики «Браво». Его похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой писателя-сатирика Михаила Жванецкого.