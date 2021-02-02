ВСУ намеренно препятствуют работе СММ ОБСЕ

Луганск, 2 февраля. Украинские военные, пытаясь скрыть нахождение военной техники в населенных пунктах Донбасса, прибегают к созданию препятствий для мониторинга демилитаризированных зон.

Источники Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в штабе украинского ОТГ «Север» сообщили, что командиру 39-го зенитно-ракетного полка была поставлена задача скрывать нахождение запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В случае появления в их зоне обнаружения беспилотных аппаратов (БПЛА) ОБСЕ украинским военнослужащим был отдан приказ стрелять на поражение. За каждый сбитый БПЛА назначено вознаграждение в 5 тыс. гривен, передает НМ ЛНР.

Ранее НМ ЛНР сообщала об очередном обстреле киевскими силовиками территорий, подконтрольных ополченцам. На этот раз под огнем оказался район населенного пункта Золотое-5.