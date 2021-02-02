Онколог призвал отказаться от ношения одежды из синтетики

Москва, 2 февраля. Ношение одежды из синтетики увеличивает риск развития онкологических заболеваний. На это указал химиотерапевт Андрей Базылев.

В процессе производства синтетической одежды, по словам врача, используется множество химических веществ. Они являются серьезными канцерогенами.

«Обычно для изготовления этой ткани добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания», — подчеркнул Базылев.

Онколог отметил, что ученые пока не доказали, что синтетическая одежда вызывает рак. Базылев при этом призвал отказаться от длительного ношения синтетики.

Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака головного мозга. Самым распространенным симптомом, по его словам, является головная боль.