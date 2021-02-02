Подполковник из Норвегии нашел «поле битвы» для противостояния РФ и США

Осло, 2 февраля. Норвегия может превратиться в поле битвы в случае военного противостояния России и США, считает подполковник Турмуд Хейер.

Преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии заявил, что его страна играет особую роль в защите Соединенных Штатов, потому что расположена недалеко от ядерных сил РФ. Для скандинавского государства военный конфликт между Москвой и Вашингтоном, по его словам, может иметь негативные последствия.

«Норвегия станет полем битвы для США и России в случае конфликта или кризиса, который выйдет из-под контроля», — отметил военный эксперт.

О последствиях возможного нападения войск НАТО на Калининградскую область ранее рассказал генерал-майор Сергей Липовой. Он считает, что в этом случае военные РФ без особого труда займут территорию Прибалтики.