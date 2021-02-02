Пресс-секретарь Белого дома Псаки публично назвала Трампа президентом США

Вашингтон, 2 февраля. Администрация нового президента США Джо Байдена не тратит время на размышления о бывшем главе государства Дональде Трампе. Такое заявление, не без ошибок, сделали в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время выступления на брифинге перед журналистами оговорилась, назвав предшественника Байдена президентом. Представитель американской администрации тут же поспешила исправиться, передает RT.

«В это, может быть, трудно поверить, мы не тратим много времени на разговоры или размышления о президенте Трампе. Точнее, о бывшем президенте Трампе», — заявила Псаки.

Ранее Джен Псаки по ошибке назвала президентом Энтони Блинкена, который на самом деле занимает должность госсекретаря США. Пресс-секретарь попыталась отшутиться, заявив, что «это повышение».