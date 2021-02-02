Disney порадует фанатов сериалом по мотивам «Черной Пантеры»

Вашингтон, 2 февраля. Режиссер картины «Черная Пантера» Райан Куглер снимет сериал о вымышленной стране Ваканда. Проект появится на стриминговом сервисе Disney+.

Кинолента будет реализована в рамках сотрудничества между компаниями Proximity Media и The Walt Disney Company. Это будет первый многосерийный блокбастер, который Райан Куглер снимет для Disney+. В будущем планируется совместное производство других проектов.

Фильм «Черная Пантера» вышел на экраны в 2018 году. Он был тепло принят критиками и завоевал статуэтку «Оскар» в трех номинациях. Картина стала 18-й в кинематографической вселенной Marvel.

Актер Чедвик Боузман, исполнивший роль Черной Пантеры, ушел из жизни 29 августа 2020 года. На момент смерти ему было 43 года. Известно, что он долгое время боролся с раком толстой кишки.