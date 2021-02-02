«Пророссийская партия» стала одной из самых влиятельных на Украине

Киев, 2 февраля. Политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самой популярной на Украине, согласно рейтингу центра «Социальный мониторинг».

Исследование проводилось с 15 по 25 января. Если бы в этот период проходили выборы в Верховную раду, то согласно их итогам в парламент попали бы четыре партии.

Среди них лидером заявлена «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 22,6 процента голосов. За ней следует «Слуга народа» — 20,7 процента. Далее идут «Европейская солидарность» и «Батькивщина» с 15,6 процента и 11,3 процента голосов. При этом ОПЗЖ считается на Украине «пророссийской» партией.

Недавно власти Незалежной запретили в ускоренном порядке регистрировать вакцину из России «Спутник V», передает RT. Ранее за использование в стране препарата выступал лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.