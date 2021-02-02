Нюша в откровенном купальнике заставила подругу высунуть язык

Мале, 2 февраля. Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, продолжает радовать своих поклонников фотографиями в бикини с отдыха на Мальдивах. На этот раз артистка обескуражила их пикантным фото с подружками.

Молодая мама отправилась в отпуск вместе с дочкой Симбой и супругом Игорем Сивовым. С первых дней на Мальдивских островах певица сменила имидж, променяв кудри на яркие оранжевые афро-косички. Как выяснилось, компанию ей составили не только члены семьи, но и подруги.

На новом фото Нюша предстала без макияжа в алом бикини. Вместе с ней на фото запечатлены подруги Тати и Фирана. Девушки стояли на белоснежном песке, глядя вдаль. Певица прикрыла свой бюст рукой, а одна из девушек высунула язык, прильнув к ней.

«Сирены на отдыхе», — подписала она фото.

Фанаты были очарованы пикантным кадром, оставив сотни комментариев с комплиментами и еще больше смайликов «сердечек».

«Вот это русалки», — пришел в восторг pershin261. «Прекрасные нимфы, русалочки», — вторит ему katiatsi1. «Невероятно эротичная, почти аборигенка», — добавил aleksgreatden.

За несколько часов фото собрало почти 51 тыс. лайков.

В сторис певица поделилась кадрами из бассейна, показав традиционную мальдивскую забаву: завтрак на воде. Ранее подобными фотографиями хвастались ее коллеги Ольга Бузова и Настя Каменских, также отдавших предпочтение Мальдивам для зимнего отпуска.