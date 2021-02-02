Германия заключила с Россией контракты на поставку 300 тысяч респираторов

Москва, 2 февраля. Германия заказала у России свыше 300 тысяч респираторов. Они поступят в страну в течение февраля-марта 2021 года, сообщает Минпромторг РФ.

Респираторы модели «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха производят на Кимрской фабрике им. Горького. Германия подписала с Россией два контракта. Их стоимость оценивается более чем в 130 тысяч евро.

«Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут по двум контрактам в феврале-марте 2021 года», — говорится в сообщении министерства.

Первый контракт подписан на 170 тысяч респираторов, а второй — на 150 тысяч изделий. Заказы на средства индивидуальной защиты (СИЗ) фабрика получила благодаря содействию торгового представительства России в Германии.

«Интерес европейских компаний к респираторам и другим СИЗ российского производства свидетельствует о высоком качестве выпускаемой нашими предприятиями продукции», — подчеркнули в ведомстве.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от COVID-19 в стране должна пройти до конца лета 2021 года. Этот план реализовать возможно, но многое зависит от производителей вакцин, передает RT. Массовая вакцинация в Германии началась в конце декабря прошлого года.