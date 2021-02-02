Четыре симптома могут свидетельствовать о развитии цирроза печени

Москва, 2 февраля. Некоторые перемены в организме могут быть признаками развития цирроза печени. Одним из них является изменение цвета глазного яблока.

Если глазное яблоко приобретает желтоватый оттенок, значит стоит обратиться к врачу. Речь может идти не только о циррозе, но и о гепатите, а также о болезни Мейленграхта.

Другой признак серьезных проблем с печенью — изменение цвета мочи. Темно-коричневый цвет может указывать на повреждение органа из-за хронического заболевания или злоупотребления алкоголем.

Третий признак — ощущение давления в правой верхней части живота. Это свидетельствует об ожирении печени.

К врачу стоит обратиться, если вокруг радужной оболочки глава появилось кольцо зеленоватого или коричневатого оттенка. Оно указывает на развитие цирроза или на болезнь Вильсона, которую следует лечить на начальной стадии.

Специалисты американской клиники Майо ранее пришли к выводу, что о проблемах с печенью могут сигнализировать покрасневшие ладони. Консультация врача в этом случае лишней не будет.