Три человека стали жертвами массовой аварии с грузовиком под Тверью

Тверь, 2 февраля. Три человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП с участием нескольких транспортных средств в Торжокском районе, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Трагедия произошла на трассе М-10 Тверской области. По версии следствия, водитель грузовика марки International по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, вследствие чего столкнулся с иномарками Ford и Hyundai. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Погибли водитель International и водитель и пассажир Ford. Пострадал водитель Hyundai», — уточнили в пресс-службе местного ведомства.

Ранее в Удмуртии жертвами аварии едва не стали четверо человек, в частности двое детей. По данным полиции, 60-летний водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет.