Звезда «Текста» Асмус удивилась нежеланию актеров играть в театре

Москва, 2 февраля. Актриса Кристина Асмус решила порассуждать о театре. Девушка заявила, что не понимает своих коллег, которые отказываются выступать на сцене.

Кристина Асмус снимается не только в фильмах и телесериалах, но и активно выходит на сцену театра. Звезда «Интернов» решила сравнить, чем отличаются эти две площадки, и написала длинный пост в своем Instagram. Свои размышления она сопроводила фотографией в белом костюме. На снимке, как отметили поклонники, знаменитость выглядит жутко, но поэтому и привлекательно.

«В кино из любого актера приличного могут сделать — намонтируют как надо, музыку добавят. А в театре тебе «спрятаться» не за что. Театр — это и дисциплина, и ежедневный «спортзал» для актера», — пишет Асмус.

Опыт актерской игры можно получить только на сцене театра. А без него актеры только теряются, считает Кристина Асмус. Она отметила, что актрисой ее сделал именно театр. И ей печально от того, что многие предпочитают смотреть фильмы, а не видеть живую игру на сцене.

Фанаты оценили откровения актрисы. Они признались, что любят ходить в театр и делают это даже в ограниченных условиях пандемии коронавируса. Хейт в этот раз обошел Асмус стороной, хотя ни под одним постом звезды без него не обходится. Фолловеры отметили сильный образ актрисы, ее ненаигранные эмоции и полную отдачу любимому делу. Некоторые сравнили Асмус с актрисой Ириной Алферовой, заявив, что у женщин есть определенное сходство.

«Какой у тебя блеск в глазах на сцене. Походу, твой настоящий муж — театр», — заметил поклонник.

«Интересный образ», — добавил другой.

Сейчас Кристина Асмус занята в новой постановке «Леди Макбет Мценского уезда», премьера которой назначена на сентябрь 2021 года. Девушка много лет мечтала сыграть главную героиню, и, наконец, роль Макбет досталась ей. А вот многие подписчики радость актрисы не разделили.