Уровень недоверия украинцев к властям достиг максимума за последний год

Киев, 2 февраля. Почти 80% граждан Украины считают выбранный руководством государства курс развития неправильным, о чем свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг».

Больше половины респондентов уверены, что жизнь на родине ухудшается с каждым новым президентом. В прошлом году политика Киева не устраивала около 45,3% опрошенных, тогда как сейчас данный показатель составляет около 71%. Таким образом, уровень недоверия народа к действующему правительству достиг максимума за последние 12 месяцев.

Причиной для возмущения могли стать рост тарифов на газ, отопление и электроэнергию, передает RT. Соответствующее якобы антикризисное распоряжение вступило в силу с 1 января. Не поддержали инициативу 87% участников опроса, из которых почти 60% заявили о желании распустить кабмин из-за беспочвенного повышения цен.

Вместе с газом и отоплением на Украине может в скором времени подорожать хлеб и другие хлебобулочные изделия. Предполагается, что себестоимость товара увеличится на 10-15%.