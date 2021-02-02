Подняться и снова упасть: как британский олигарх дурит «космических туристов»

Британский олигарх, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон готов предпринять еще одну попытку запустить в космос очередных туристов. Однако на самом деле для них это будет не совсем полет в космос: инвесторы бизнесмена долетят лишь до верхнего эшелона стратосферы, где уже будет видна кривая Земли и черный цвет космоса над головой.

Компания космического туризма Virgin Galactic объявила в понедельник, что планирует новый испытательный полет для своего корабля SpaceShipTwo в феврале после прерванного испытания в начале декабря.

«Полетное окно откроется 13 февраля, и мы сможем летать в течение всего февраля в ожидании хороших погодных условий и технической готовности», — заявили в компании Брэнсона.

В настоящее время идет предполетная подготовка на космодроме в американском штате Нью-Мексико. Если все испытания пройдут успешно, компания надеется, что SpaceShipTwo доставит своих первых пассажиров в космос в конце этого года.

На сегодняшний день уже 600 человек заплатили до 250 тыс. долларов (Virgin Galactic называет их «будущими астронавтами») за предполагаемый полет в космос. Своего путешествия они ждут несколько лет.

Разработка SpaceShipTwo была отложена из-за разрушительной аварии первого корабля в 2014 году из-за ошибки пилота.

Однако стоит отметить, что «будущие космонавты» совершат полет в космос «по стандартам США», то есть достигнув высоты 82,7 километра (51,4 мили). Тогда как во всем мире космическое пространство начинается на определенной высоте — Линии Кармана, 100 км (62 мили) над уровнем моря. Именно эта точка обычно используется как начало космического пространства в космических договорах и для ведения аэрокосмической документации. Рамки международного космического права были установлены Договором о космосе, который вступил в силу 10 октября 1967 года.

Фактически «туристы» не смогут похвастаться полетом в космос. На этот факт еще в 2013 году обращал внимание астронавт Крис Хэдфилд. В интервью Guardian он подчеркивал, что клиенты Virgin Galactic «просто собираюсь подняться и снова упасть».

Тем не менее астронавт похвалил концепцию Virgin Galactic, согласно которой пассажиры, забронировавшие места с залогом в 250 тыс. долларов, поднимутся на 68 миль над Землей, испытав невесомость.