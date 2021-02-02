Концепт загадочного электрокара Lexus появился в Сети

Москва, 2 февраля. Японская компания Lexus опубликовала новый тизер, на котором представлен дизайн нового электромобиля. Презентация новинки может состояться уже в этом году.

Первая информация о новом электрокаре от компании Lexus появилась еще в декабре. На первом тизере можно было увидеть переднюю часть авто. Недавно японская компания выпустила второе изображение, намекнув на дизайн новой модели.

Новинка оборудована задними фонарями на светодиодах, стильным спойлером и светящейся надписью Lexus на дверце багажника. Полный концепт можно будет увидеть уже в этом году. Электромобиль будет создан на платформе e-TNGA и получит новую систему полного привода Direct 4.

Американское издание Consumer Reports составило рейтинг самых надежных автомобилей. В топ-3 попали японские бренды — Mazda, Toyota и Lexus.