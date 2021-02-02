«Новый день» начался в отношениях Украины и США

Киев, 2 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Представители сторон обсудили дальнейшее взаимодействие.

Они договорились сделать амбициозным стратегическое сотрудничество Украины и США, передает RT. Кулеба еще до телефонного разговора поздравил Блинкена с назначением на должность госсекретаря.

«В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Энтони Блинкен вступил в должность госсекретаря США по решению американских сенаторов. Дипломату предстоит решить множество внешнеполитических вопросов.