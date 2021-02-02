Меркель раскрыла планы по вакцинации жителей Германии от коронавируса

Берлин, 2 февраля. Власти Германии могут не выполнить свое обещание привить всех жителей страны от коронавируса до конца III квартала, призналась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Канцлер напомнила, что вакцинация от COVID-19 на территории страны должна была пройти до конца нынешнего лета. Этот план, по мнению Меркель, осуществим, но все зависит от производителей вакцин, сообщило RT.

«Как заявили сегодня производители, всегда может что-то случиться в процессе производства, у всех них тоже нет пока опыта в отношении того, что может случиться, но я считаю, что поквартальные цифры уже верны», — подчеркнула канцлер.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первую прививку от COVID-19 сделали 101-летней женщине.