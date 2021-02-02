Республиканцы винят Байдена в катастрофической смертности американцев от COVID-19

За первые десять дней работы Джо Байдена в качестве президента США в стране в результате заражения COVID-19 скончались почти 40 тыс. американцев. Помня об обещаниях нового главы Белого дома покончить с пандемией, американские СМИ требуют привлечь его к ответственности, как когда-то сам Байден требовал наказать своего предшественника Дональда Трампа за бездействие.

Журналисты портала The Gateway Pundit, поддерживающие Республиканскую партию, напомнили, что политики-демократы и подвластные им СМИ считали занимавшего тогда должность президента Трампа ответственным за смерти американцев от коронавируса. При этом они не обращали внимание на принятые меры. В частности, издание подчеркивает, что Трамп принял смелое решение одним из первых запретить полеты из Китая, когда болезнь начала распространяться по миру.

«Хотя COVID-19 пришел из Китая, крупные СМИ обвинили во всех смертельных случаях президента Трампа. Используя ту же логику, Джо Байден теперь несет ответственность за почти 40 тыс. смертей от коронавируса. Это так печально, что Байден, пообещав покончить с COVID, не имел никакого реального плана, кроме как заимствовать то, что уже сделал президент Трамп», — подчеркивает издание.

Журналисты напомнили, что Байден в интервью CNN в сентябре 2020 года заявил, что «все люди были бы живы», если бы Трамп работал лучше. Однако сам он, по их мнению, не готов предпринять каких-либо действенных шагов по предотвращению распространения заболевания.

Согласно приведенной статистике, 20 января 2021 года число погибших от коронавируса в США составило 4385 человек. Это был второй самый «смертоносный» день в Штатах с момента начала пандемии. Но, подчеркивает издание, многие губернаторы и мэры-демократы, которые ранее настаивали на полном локдауне, теперь призывают к возобновлению экономики, даже несмотря на то, что семидневный средний показатель смертности от COVID-19 близок к самым высоким за все время существования значениям.

«Губернатор Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо, чья поразительно глупая политика отправки пациентов с COVID в дома престарелых привела к тому, что в Нью-Йорке было больше смертей от COVID, чем в любом другом штате, написал в Twitter: «Мы просто не можем оставаться закрытыми, пока вакцинация не достигнет критической массы. Стоимость слишком высока. Нам нечего будет открывать. Мы должны восстановить экономику, но мы должны делать это разумно и безопасно». Мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая когда-то позорно угрожала «арестовать» жителей Чикаго, нарушивших ее приказ сидеть дома, теперь говорит, что бары и рестораны должны открыться «как можно быстрее», — приводит примеры издание.

По мнению журналистов, подобные призывы объясняются просто: «когда Джо Байден официально стал президентом, демократам больше не нужно распространять мнение о том, что больницы переполнены, словно зоны боевых действий, чтобы обвинять Трампа».

Теперь демократы хотят взять на себя всю ответственность за массовое восстановление экономики, которое произойдет, как только бизнес снова откроется.

По прогнозам издания, если темпы распространения вируса в стране сохранятся, количество смертей от коронавируса при администрации Байдена может легко превысить количество смертей, произошедших при администрации Трампа, к концу 2021 года. Но подвластные Байдену СМИ продолжат его прикрывать.

«Меня бы совсем не удивило, если министерство здравоохранения изменит свои правила, чтобы больше не считать летальные исходы «смертью от COVID», если пациент также страдал от тяжелых сопутствующих заболеваний, так что количество зарегистрированных смертей от COVID быстро снизится при Байдене. Вся система подстроена. Они это знают, и мы это знаем», — резюмирует The Gateway Pundit.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США остаются лидерами по распространению коронавируса в мире. На 2 февраля в стране выявлено почти 26,3 млн случаев заражения и 2,2 млн смертей.