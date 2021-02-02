Глава Роскосмоса выступил против милитаризации лунных исследований

Москва, 1 февраля. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о возможном привлечении военных США к освоению Луны.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила о планах американских властей использовать для защиты лунных баз NASA военных Пентагона. Издание, по данным RT, сослалось на осведомленные источники в правительстве.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — подчеркнул Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

В феврале прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Конференции по разоружению указал на планы США и Франции по выводу оружия в космос. Он призвал предотвратить силовое противостояние за пределами Земли.

В Роскосмосе недавно приняли решение не участвовать в создании лунной базы вместе с США. Российская сторона при этом готова вести диалог с американцами по вопросам, представляющим взаимный интерес.