Самбурская жестко прошлась по провинциальным мужчинам

Москва, 1 февраля. Актриса Анастасия Самбурская жестко раскритиковала не только мужчин-артистов, но и провинциалов. Первые, по ее словам, нытики, вторые — чистят зубы раз в год.

На своей странице в Instagram Самбурская пожаловалась на «мужчин-артистов», с которыми ей никогда не везло.

«Вот за редким исключением это мужики, а в большинстве случаев слабовольные, рефлексирующие субстанции. Мне, с моим характером, с представителем творческой профессии не ужиться», — пишет актриса.

По ее мнению, «нытье простительно» только женщине, терпеть же такого мужчину годами невозможно. Это могут только дамы слабые и боготворящие «любой пук своего золотца ненаглядного».

Своих поклонниц она призывает «тысячу раз подумать», прежде чем влюбляться в экранного героя, который в жизни может оказаться «стонущей телкой, не способной нести ответственность за собственную жизнь».

Один из подписчиков заметил, что Самбурская «норм мужика не видела просто в своей этой Москве». Судя по ответу актрисы, все что «не в Москве» для нее — большая деревня.

«А по вашим меркам какой нормальный? Я полжизни в деревне прожила, насмотрелась на принцев, мнящих себя львами, по колено в навозе, чистящие зубы раз в год, по праздникам», — ответила она на комментарий.

Поклонники артистки, зная о ее непростом характере, поспешили дать ей несколько советов, как найти пару.

«Настасья, хотите нормального мужика, прям мужика, меняйте профессию! Идите в педагоги, проканает сразу говорю! Пока окружение не поменяете так и будете встречаться с красивыми имитаторами мужика», — пишет пользователь под ником aiym.zhakupova1310.

«Может быть стоит присмотреться к мужчинам из мест лишения свободы? Я думаю, для вас это лучший вариант, расписались и ждешь лет десять! Зато замужем и статус какой! «Ждуля»! Звучит же», — добавил _dimamid_.

«Парня в форме и на Камчатку, там концерты в солдатском клубе, узнаешь настоящих мужчин», — советует afonyaevvyacheslav.

Отметим, Самбурская уже не в первый раз критикует «недостойных» ее мужчин. Ранее она негативно отозвалась о пожарных с зарплатой в 30–35 тысяч рублей. Огнеборцев и следователей с таким доходом она назвала «принцами верхом на козе», и подчеркнула, что никогда не вышла бы за таких замуж, поскольку привыкла к хорошей жизни, которую обеспечила себе сама.

Тогда спасатели решили с иронией и юмором ответить на нелестные отзывы актрисы. В Instagram они запустили флешмоб, где приглашали артистку на свидание.

Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью ФАН отреагировал на заявления Самбурской куда критичней. По его словам, люди, подобные ей, откровенно глупые, нищие духом и без воспитания.

«Они, что, Доронина или Гурченко, кто это вообще такие?! Это пыль придорожная, полный ноль и ничто — я их не знаю и знать не хочу», — возмутился Соседов.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя выпады Самбурской, выразил мнение, что ее никогда не любили и сама она ни к кому не испытывала сильных чувств. Он уверен, что каждый человек имеет право на счастье. И неважно, сколько и как он зарабатывает. Подобные высказывания, которые допускает Самбурская, некорректны, подчеркнул Пригожин.