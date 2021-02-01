Предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам направлены в Кремль

Москва, 1 февраля. Правительство РФ выполнило поручение президента Владимира Путина разработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Соответствующий доклад с предложениями по индексации пенсий был направлен в Кремль. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены», — подчеркнули в пресс-службе.

Путин, по данным RT, 4 января поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство должно было отчитаться о выполнении поручения к 1 февраля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее распорядился проиндексировать федеральные социальные пособия. С 1 февраля их увеличат на 4,9 процента.