Взрыв произошел в одном из кипрских центров вакцинации

Никосия, 2 февраля. Центр вакцинации в кипрской Никосии, где произошел взрыв, взят в оцепление органами правопорядка.

Инцидент произошел по 20:30 по Москве. Информации о пострадавших не поступало. Полиция выясняет обстоятельства и причины взрыва.

Недавно президент Кипра Никос Анастасиадис прошел вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/ BioNTech в этом центре. Фотографию с места прохождения процедуры 74-летний политик разместил в своем Twitter-аккаунте. Кипр заключил договор на поставку вакцин от шести производителей, среди которых нет российского препарата «Спутник V».

Ранее Минздрав островного государства объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением пандемии коронавируса. Киприотам разрешили покидать свои дома не более двух раз в день.