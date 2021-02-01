Онколог объяснил, почему Заворотнюк предпочла лечиться от рака в России

Москва, 1 февраля. Родные актрисы Анастасии Заворотнюк знают, что в России врачи стараются аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболеваний, заявил главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев

Два года назад у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому головного мозга. По некоторым данным, сейчас актриса чувствует себя значительно лучше. Восстанавливается Заворотнюк у себя дома и даже выходит на короткие прогулки.

Пылев в беседе с Sobesednik.ru отметил, что основным методом лечения диагностированного у артистки заболевания является хирургический этап, после которого следует лучевая терапия и несколько циклов химиотерапии.

Онколог подчеркнул, что понимает, почему знаменитая актриса решила лечиться в России.

«У нас есть блестящие доктора. В России мы стараемся аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболеваний. Судя по всему, родные Анастасии Заворотнюк об этом знают, поэтому лечат ее здесь. К тому же лечение за рубежом на порядок дороже, чем в России. Я достаточно уверенно могу сказать, что и в нашей стране пациенты получают лечение на должном уровне, не уступающем зарубежному», — заявил Пылев.

Специалист прокомментировал обвинения некоторых знакомых Заворотнюк, которые сетовали, что она сама запустила свое здоровье, работая на износ. По его словам, предупредить болезнь артистка не могла. Долгое время этот вид рака может протекать вовсе бессимптомно, а каких-либо специфических анализов по выявлению глиобластомы не существует.

Ранее дочь актрисы Анна резко отреагировала на вопрос поклонников о фотографиях ее онкобольной матери. Девушку возмутило внимание публики к чужому горю. Просьбы о фото она назвала крайней степенью невоспитанности и посоветовала автору вопроса проявить эмпатию.