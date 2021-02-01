ФК «Тамбов» остался с девятью футболистами из-за долгов по зарплате

Тамбов, 1 февраля. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» лишился большей части футболистов из-за финансовых трудностей. На данный момент стоит вопрос о существовании команды.

В команде, по информации СМИ, осталось девять игроков, из которых двое — голкиперы. Остальные футболисты приняли решение забрать документы и покинуть расположение клуба. Долги «Тамбова» составляют порядка 350 млн рублей пишет RT.

На данный момент «Тамбов» располагается на последней строчке в РПЛ. В декабре подопечные Сергея Первушина потерпели разгромное поражение от московского «Спартака» со счетом 1:5. В составе «красно-белых» дублем отметились Джордан Ларссон и Эсекель Понсе, а также один гол на свой счет записал Самюэль Жиго. У «Тамбова» отличиться сумел Герман Онугха.