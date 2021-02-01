Амстердам, 1 февраля. Почти два десятка контейнеров с уликами не были использованы при реконструкции малайзийского самолета рейса MH17, заявил журналист из Нидерландов Эрик ван де Бек.

Следователи по делу о крушении пассажирского лайнера над Донбассом допустили, по словам журналиста, невероятный промах. Они утаили 18 контейнеров с уликами, способными раскрыть правду об авиакатастрофе.

Во время слушаний в судебном комплексе Схипхол 1 февраля адвокат Сабине тен Дуссхате, которая представляет интересы одного из обвиняемых (Олега Пулатова), указала на отсутствие отчета по каждому найденному обломку авиалайнера с подробным описанием всех имеющихся повреждений. Правый борт фюзеляжа, по словам юриста, был разрушен поражающими элементами. Были повреждения и на левом борту ближе к корме. Эти фрагменты не были использованы при реконструкции самолета.

Во время заседания, по данным «ПолитРоссии» стало известно, что в нидерландском Сустерберге хранятся еще 18 контейнеров с обломками. Их также не стали применять при восстановлении передней части самолета.

«Невероятно. Защита только что объявила о сокрытых в Сустерберге 18 контейнерах с обломками, которые не были использованы в реконструкции в Гилзе-Райен, причем речь идет о фрагментах, поврежденных поражающими элементами. Юристы хотят это видеть», — заявил журналист.

Реконструкция малайзийского авиалайнера была осуществлена на базе ВВС Нидерландов в Гилзе-Райене. Следователи использовали восемь тысяч найденных на месте крушения обломков. В окружном суде Гааги продолжается рассмотрение дела о крушении малайзийского боинга 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.