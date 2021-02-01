Доктор Менделевич не согласен с участием трансгендеров в женских соревнованиях

Новый президент США Джо Байден подписал указ, направленный на «предотвращение и борьбу с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации». Документ обязывает школы разрешить трансгендерам заниматься спортом и выступать на соревнованиях. Существует ли психиатрический диагноз «трансгендер», что необходимо сделать для смены пола, и почему для участия в женских соревнованиях недостаточно простой смены пола, рассказал депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Проблема, связанная с спортсменами-трансгендерами, действительно существует. Однако в МКБ-10 (Международной классификации болезней) нет диагноза «трансгендер». То есть, психиатры всего мира считают, что это не болезнь. Существуют просто некие отклонения. Поэтому, если человек решил поменять пол, он обязательно должен пройти консультацию психиатра, который даст ему заключение. Врач должен удостовериться, что смена пола связана не с психическим расстройством, а с истинным желанием человека», — объяснил Борис Менделевич.

По его словам, есть люди, которые действительно родились в теле противоположного пола. Но есть также и те, кто поддается моде или имеет конъюнктурные цели.

«Одной из таких целей является спорт. Некоторое время назад спортивные власти делали специальные анализы на выявления определенных гормонов в организме женщины. На основании результатов анализов определяли можно ли ей выступать на тех или иных соревнованиях. На этой почве несколько лет назад был скандал с южноафриканской легкоатлеткой Кастер Семени», — сообщил эксперт.

Отметим, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретил южноафриканской спортсменке Кастер Семени выступать в женских соревнованиях из-за повышенного тестостерона, который давал ей преимущество перед соперницами.

«Подчеркну, одно желание и переход из мужского состояния в женское не должно давать человеку право на участие в соревнованиях. Поэтому, должны быть выработаны критерии оценки возможностей человека. Следовательно, для перевода из мужской команды в женскую одного условия смены пола недостаточно», — высказался доктор медицинских наук.

Спортсмены-трансгендеры в школах были горячей темой обсуждения в 2020 году, когда 17 американских штатов внесли региональные законопроекты, ограничивающие их участие в соревнованиях. Закон был принят лишь в Айдахо. Администрация бывшего главы США Дональда Трампа поддержала запрет, но федеральный судья временно заблокировал его реализацию после иска Американского союза гражданских свобод (ACLU). Пока только в 14 штатах действует разрешение на участие трансгендеров в соревнованиях, если документально будет подтверждено, что они прошли гормональную терапию и будут предоставлены другие доказательства перехода спортсмена в другой пол.