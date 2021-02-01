Совбез ООН обсудит выполнение Минских соглашений 11 февраля

Нью-Йорк, 1 февраля. Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения реализации Минских соглашений. Заседание должно пройти в четверг, 11 февраля.

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно рассказал о возможном отказе Киева от Минских соглашений по Донбассу. Для этого, по его словам, стороны переговоров должны убедиться в их неэффективности. Тогда Украина примет «историческое решение» предложить другой формат, отметил политик.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин ранее напомнил, что Россия не является субъектом Минских соглашений. Она выступает гарантом их выполнения, как Германия или Франция.