Актер из «Батюшки» и «Апостола» скончался при загадочных обстоятельствах

Москва, 1 февраля. Актер и каскадер Виктор Павлюченков скончался в Москве. Его друзья подозревают, что к смерти артиста могут иметь отношение третьи лица.

В понедельник пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила трагическую новость.

«1 февраля на 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», — говорится в сообщении.

Причины смерти в некрологе не называются. В организации лишь подчеркнули, что Павлюченков «был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами».

Коллеги же актера отмечают, что в последние месяцы он вел себя очень странно, передает РЕН ТВ. Актер, режиссер и кинопродюсер Василий Мищенко, снимавший актера в сериале «Батюшка» и эпизоде «Атамана», сообщил, что тот в последнее время пропал из поля зрения, а в его квартире стали появляться странные незнакомые люди.

Павлюченков жил один. По словам его коллеги, карьера актера у него не складывалась.

«Он закончил ГИТИС. Как-то актерство у него не складывалось, он стал больше склоняться к каскадерству. Делал трюки, пытался делать казачьи выступления на конях, на саблях… Но при этом снимали его мало. Даже мне казалось, что после «Батюшки», фильм получил такое широкое признание, ну, как-то не сложилась у него дальше актерская судьба… Может, это была депрессия», — добавил Мищенко.

По его словам, на данный момент обстоятельства смерти каскадера пока не установлены.

Как сообщает Союз кинематографистов, Павлюченков также был членом Ассоциации каскадеров России. Помимо кино, он работал сценаристом передач на каналах ТВЦ, РТР и РЕН-ТВ. Сыграл более 20 ролей в кино.