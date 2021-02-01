Таролог Гамаюн объяснила череду неудач Давида Манукяна

После расставания с телеведущей Ольгой Бузовой блогера Давида Манукяна преследуют неудачи. Его партнерша по шоу «Танцы со звездами» Дарья Палей посчитала, что все дело в карме и помогла знаменитости ее очистить. В свою очередь таролог Элена Гамаюн считает, что звезде нужна постоянная защита от негативных эмоций.

«Медийным людям всегда нужно иметь защиту. Они несут очень тяжелый труд. Некоторые думают, что слава — это очень большое счастье, но знаете, это как еще посмотреть. Помимо выгоды, человек получает массу негатива, завистников, таким людям очень тяжело», — говорит эксперт.

Танцовщица Дарья Палей предложила артисту почистить карму с помощью медитаций и мантр. С подачи партнерши Манукян сделал несколько асан, чтобы вернуть себе связь с телом.

Элена Гамаюн отметила, что очиститься от негативной энергетики позволит и ряд других практик.

«Если человек не хочет болеть, хочет жить хорошо, он должен осознать свои поступки. Если он понимает, что кого-то обидел, он испытывает тяжесть на душе, которая и говорит о скопленном негативе. Умный человек начнет решать эту проблему. Можно сходить в храм на исповедь, обратиться к психологам, экстрасенсам или посвятить себя добрым делам и перекрыть негативную карму позитивной», — говорит таролог.

По мнению эксперта, как только у человека начинают происходить в жизни неожиданные события: сломал руку, ногу, пошатнулось здоровье, нужно задуматься о своей карме.

Ранее спортивный врач, травматолог Артем Катулин в беседе с ФАН рассказал о возможном лечении травмы у Давида Манукяна, которую он получил в шоу «Танцы со звездами».