Путин распорядился поощрить бывшего замглавы Минцифры РФ Волина

Москва, 1 февраля. Бывший заместитель главы Минцифры России Алексей Волин удостоен почетной грамоты главы государства за неоценимый вклад в становление цифрового формата телевещания в стране.

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа обнародован на официальном портале правовой информации.

За усилия, вложенные в реализацию проекта по переходу государства на новый формат вещания, также награждена заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. Кроме того, благодарность объявили замглавы Минцифры РФ Олегу Иванову.

Ранее удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета, «Золотой маски» и многих других наград Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88 году жизни. Проститься с известным артистом пришли тысячи жителей России.