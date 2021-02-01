Космонавт Крикалев помог ФАН сравнить «космическое меню» россиян и американцев

На старте развития космической отрасли качественное и сбалансированное питание было одной из самых острых проблем. По началу оно и вовсе не требовалось, ведь первые полеты длились всего несколько десятков минут. С увеличением продолжительности пребывания на борту космонавты стали нуждаться в пище, которая бы не разлеталась на мелкие частицы в невесомости, но при этом была питательной и калорийной. К 1980-м годам еда космонавтов была уже более-менее похожа на ту, которую они ели на Земле. В наши дни на орбиту можно отправить практически любой правильно оформленный продукт, даже борщ и бургеры. Пища у космонавтов разных стран не одинакова: даже в космическом пространстве люди соблюдают традиции и питаются блюдами национальной кухни.

ФАН сравнил меню космонавтов РФ и астронавтов США и в ходе интервью с известным космонавтом Сергеем Крикалевым выяснил, чем схожи и различны две космические кухни двух стран.

Пища в космосе должна быть калорийной, полезной и вкусной, но при этом должна быть легкой и не объемной. Есть можно все, что душа пожелает, но только после специальной обработки. И у российских, и у американских авиалетчиков ежедневный рацион рассчитан на четыре приема пищи. Энергетическая ценности питания у тех и у других составляет примерно 3000-3500 ккал в сутки.

На завтрак россияне едят каши и творог. Борщ, картофельное и мясное пюре, различные виды супов ждут космонавтов на обед. Поужинать можно лапшой, омлетом и овощами. Также на орбиту доставляют шоколад, сгущенку, икру, сыр, орехи, фрукты, колбасу и кисель.

Астронавты США питаются традиционными американскими блюдами: бургерами, тортильями, креветками, беконом, а на праздниках — индейкой. Не ограничивают они себя в пиве и кока-коле, а на десерт могут съесть печенье и даже порошковые драже M&M’s.

Российское меню, безусловно, выглядит более полезным и сбалансированным, а американская еда более специфичной. В интервью ФАН космонавт Сергей Крикалев, совершивший в 1994 году полет на американском шаттле, признался, что хоть при подготовке к полетам американцы и питались более нестандартно, но в целом рацион у обеих стран был схож.

«Мне удалость поесть все. У нас и у американцев требования к еде очень близкие, поскольку еда должна минимально весить и быть безопасной. Исходно у нас космонавтика развивалась в несколько разных направлениях. Мы больше ориентировались на более длительные полеты, американцы, наоборот, на более короткие. И когда в 90-х годах я приехал в США для подготовки к полету на шаттле, естественно, я питался их пищей. Я тогда американцам говорил, что их еда более специфическая — деликатесы, которые хорошо поесть в праздник, но питаться ей постоянно невозможно. У них было много интересной еды, но ежедневно питаться ей нельзя. Деликатесную колбасу есть постоянно не будешь. Некие различия были», — поделился воспоминаниями летчик.

Крикалев рассказал, что при длительных полетах подходы русских и американцев начали совпадать.

«На МКС рацион у нас был смешанный. Половина американской еды, половина – нашей. Главным условием было, чтобы еда соответствовала правилам срока хранения в один год. Смешанный рацион добавлял нам и американцам разнообразия — что-то брали мы у них, что-то они у нас. На борту всегда была возможность пробовать и то, и другое. Американцы патриотично относились к рациону, но им нравились некоторые наши блюда, например, творог. Подходы были немного разные, но они сильно сближались. Все ели то, что им больше нравилось», — признался космонавт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российские космонавты МКС переходят на американский рацион.