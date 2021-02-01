Суд выбрал меру пресечения для Николая Ляскина после незаконных акций

Москва, 1 февраля. В качестве меры пресечения для задержанного после массовых незаконных акций активиста ФБК (признан иноагентом) Николая Ляскина суд избрал запрет определенных действий до 23 марта, сообщили ФАН в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, просившего отправить Ляскина под домашний арест. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года.

Согласно постановлению суда, активисту ФБК запрещается находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки с 16 до 18 часов. Ему запрещается общаться с другими участниками по данному уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и Интернетом.

Ляскин был задержан 31 января по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на прошедшей в Москве 23 января несанкционированной акции.