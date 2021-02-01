Кандидат в Президентский совет Агила Салех выступил с предвыборной речью в Женеве

Женева, 1 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех принял участие в Форуме политического диалога, начавшегося утром в столице Швейцарии под эгидой ООН.

Издание Libya Panorama сообщает, что кандидат в Президентский совет переходного правительства североафриканского государства выступил с речью перед делегатами заседания.

Агила Салех в первую очередь заявил, что все вооруженные формирования должны быть распущены и реинтегрированы.

«Мы будем бороться с коррупцией и помешаем вести борьбу за власть с помощью оружия», — сказал он.

Также председатель тобрукского парламента затронул тему объединения государственных институтов и возвращения беженцев в родные края.

«Необходимо провести колоссальную работу над национальным примирением и создать условия, чтобы перемещенные лица могли вернуться в свои города», — считает политик.

Кроме того, Агила Салех прокомментировал предстоящие выборы, запланированные на конец года.

«Я буду координировать работу с правительством по нескольким приоритетам, наиболее важным из которых является подготовка климата для проведения голосования 24 декабря 2021 года. Власть должна передаваться политическим путем, а не посредством оружия», — уточнил спикер.

В завершение своего выступления кандидат в Президентский совет добавил, что готов к переговорам с представителями соседних государств для налаживания дипломатических отношений.

Прямую трансляцию заседания Форума политического диалога по Ливии в Швейцарии можно посмотреть на официальном сайте МООНПЛ.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что кандидаты в переходное правительство Ливии ответят на вопросы граждан в Женеве.