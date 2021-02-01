Акционеры Шереметьево отказались от права выкупа госпакета

Москва, 1 февраля. Частные владельцы аэропорта Шереметьево отказались от права выкупа 30,46% государственных ценных бумаг.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя совета директоров аэропорта Александра Пономаренко.

«В условиях экономической неопределенности, связанной с пандемией и действующими ограничениями на пассажирские авиаперевозки, практически невозможно определить справедливую рыночную стоимость государственного пакета», — уточнил он.

Представитель акционеров сообщил, что собственники аэропорта представили отказ от соглашения в ноябре 2020 года. Ранее пакет акций оценивался в 90 млрд рублей. Также они планировали найти стратегического или финансового инвестора на 30% акций Шереметьево и не исключали, что им может оказаться иностранный инвестор.

Стоит отметить, что свыше 66% аэропорта принадлежит TPS Avia Holding, из которых 65,22% контролирует «Траст», действующий в интересах семей Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко, а 34,8% косвенно принадлежит Аркадию Ротенбергу. Эксперты ранее посоветовали инвесторам воздержаться от покупок акций технологических компаний, передает ФАН.