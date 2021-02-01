Пелагея сразила фанатов «горячим» снимком в леопардовом бикини

Мале, 1 февраля. Певица Пелагея поделилась кадрами из отпуска на Мальдивах. На одном из фото звезда запечатлена в откровенном купальнике с леопардовым принтом, подчеркивающем все ее достоинства.

На опубликованном снимке артистка принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге. На знаменитости нет ни капли макияжа, а ее лучезарная улыбка, кажется, озаряет все кругом. Можно заметить, как певица постройнела — осиная талия сочетается с сочными бедрами и пышным бюстом.

Поклонники пришли в восторг от фигуры звезды — за время холодов они успели отвыкнуть от лицезрения ее роскошных форм. Фанаты рассыпались в комплиментах, отметив невообразимую красоту певицы.

«Пелагея, вы такая натуральная! Хоть кто-то на этой эстраде еще верен себе! Браво!»; «Бомбическая фигура, просто идеальная»; «Какая же превосходная фигура у вас, Полечка», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Ранее Пелагея показала, как ее дочка Таисия впервые опробовала спа-процедуры. Реакция четырехлетней девочки была неоднозначной.