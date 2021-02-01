Индия и США проведут масштабные военные учения на границе с Пакистаном

Нью-Дели, 1 февраля. Вооруженные силы США и Индии проведут масштабные совместные учения в индийском штате Раджастхан, который находится на границе с Пакистаном.

Маневры будут проходить с 8 по 21 февраля на полигоне Махаджан. В Минобороны Индии утверждают, что совместные учения продемонстрируют рост оборонного взаимодействия двух стран и значение ключевого сотрудничества Нью-Дели и Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военнослужащие двух стран отработают проведение контртеррористической операции с применением ударных вертолетов и боевых машин пехоты. В учениях примут участие батальонные тактические группы индийских и американских пехотинцев по 250 человек в каждой. Предстоящие маневры станут дополнением к регулярно проводимым военно-морским учениям «Малабар» с участием Австралии, Индии, США и Японии, отмечает газета.

Ранее стало известно, что группа военных кораблей ВМС США вошла в воды Южно-Китайского моря в рамках учений по «поддержке режима свободны судоходства». Позднее ВВС Тайваня провели военные учения, в ходе которых продемонстрировали свои новейшие крылатые ракеты Wan Chien. В свою очередь китайская армия начала серию военных учений в Тайваньском проливе.