Исследователь раскрыл реальные данные о смертности израильтян от COVID-19

Иерусалим, 1 февраля. Реальная смертность от коронавируса в Израиле превышает официальные данные. К такому выводу пришел аспирант Еврейского университета Ариэль Карлински.

Он провел исследование вместе с коллегой из Германии. Результаты опубликованы на сайте Ynet. Карлински продемонстрировал график, показывающий количество людей, которые бы продолжали жить, если бы в мире не бушевала эпидемия. В сравнении с прошлым годом смертность в Израиле выросла на 6%. Этот показатель не отражает данных за январь 2021, который побил рекорды по числу умерших в стране от новой инфекции.

Ариэль Карлински с коллегой подсчитали, что в число умерших от коронавируса в мире в 1,6 раза больше, чем сообщается в официальных отчетах. Согласно статистике, болезнь унесла жизни 2,2 миллиона человек. По мнению исследователей, их на самом деле 3,5 миллиона.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как Всемирная организация здравоохранения оценивает возможность контролировать распространение коронавируса. На это может повлиять снижения числа зараженных.

НСН информировало, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала стопроцентную эффективность в Венесуэле.