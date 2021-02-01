Аналитик NI рассказал, как Россия попрощалась со статусом «ядерной бензоколонки»

Вашингтон, 1 февраля. США не стоит игнорировать серьезную угрозу, исходящую от России и Китая, считает американский эксперт Дж. Уильям Миддендорф.

Российские и китайские бомбардировщики в конце прошлого года осуществили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напомнил журналист в статье для The National Interest, перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его мнению, в свете этого повышаются шансы на создание российско-китайского военного альянса на фоне планов администрации нового лидера США Джо Байдена сократить оборонный бюджет страны.

Рост угрозы, которую представляет КНР для Соединенных Штатов, стремителен и неуклонен, считает аналитик. Он подчеркнул, что Пекину удалось создать самый большой в мире боевой флот, в состав которого вошло большое количество новейших образцов морской техники. По мнению специалиста, к 2030 году ВМС Китая вдвое превзойдут Военно-морские силы США по численности кораблей.

«Шесть новых классов эсминцев имеют более совершенные конструкции корпуса, датчики двигательных установок, вооружение и электронику. Подводный флот Китая, оснащенный баллистическими ракетами, совершенствуется и расширяется», — уточнил Миддендорф.

Список разрабатываемого в КНР вооружения не ограничивается кораблями. Эксперт привел в пример также маневрирующие и гиперзвуковые ракеты, лазерное вооружение, системы противокосмической обороны и роботизированные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом.

Россия также активно развивается, давно превратившись из «заправки с ядерным оружием» в мощную державу, имеющую профессиональную армию. Москве удалось разработать передовое оружие и значительно увеличить свой ядерный потенциал, подчеркнул аналитик. Он напомнил о российской подлодке «Белгород», оснащенной ядерными торпедами «Посейдон», а также о субмаринах, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Представление о России, как о «заправочной станции с ядерным оружием», давно устарело и вводит в заблуждение», — считает эксперт.

Ранее немецкие СМИ рассмотрели российский ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», назвав его мощнейшим оружием, сопоставимым по силе с настоящим цунами, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.