Полиция Тулы задержала торговавшего наркотиками юношу

Тула, 1 февраля. Молодой человек оставлял в городе тайники-закладки, куда прятал препараты, вызывающие галлюцинации. Злоумышленника задержала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов скрутили 19-летнего юношу в Щекинском районе. Его подозревают в том, что он занимался торговлей запрещенных веществ.

В ходе расследования силовики обнаружили десять тайников с галлюциногенными препаратами. Кроме того, в квартире подозреваемого прошел обыск, во время которого были изъяты наркотические вещества, упаковочные материалы и электронные весы. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Петербургские следователи несколькими днями ранее завели второе уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии за попытку сбыта наркотиков, сообщал ФАН.