Поставки «Спутник V» в другие страны не отразятся на сроках вакцинации в России

В России медленно, но верно началась массовая вакцинация против коронавируса. Но на фоне сообщений о поставках препарата «Спутник V» в другие страны, часть людей задается вопросом: «А хватит ли вакцины самим россиянам?». Ведь весь мир сейчас выстроился в очередь к производителям вакцин. Какая вакцина лучше: импортная или отечественная? Повлияют ли поставки препарата за рубеж на прививочную кампанию в России? Почему так много сомневающихся в пользе вакцинации? И когда можно снять маски? Эти и другие вопросы обсудили иммунологи, вирусологи и ученые в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Ограничительные меры снять нельзя оставить

Население уже устало от масок, перчаток и урезанного формата работы сферы услуг. Но ограничительные меры останутся еще надолго, считает депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич. Они будут отменяться медленно, постепенно, а вот носить маски и соблюдать дистанцию, по его словам, гражданам придется как минимум весь этот год.

«Все зависит от того, ждет ли нас третья волна, и как будут обстоять дела весной, когда традиционно происходит рост заболеваний. Есть в пандемии и хорошие моменты. По статистике Роспотребнадзора резко снизилось количество инфекционных заболеваний, в том числе бактериальной формы. Это говорит, что россиян приучили мыть руки. Надеюсь, навыки, которые мы получили во время пандемии — останутся», — сказал депутат.

Пандемия — это не только проблемы, но и новые возможности. Страна выйдет из кризиса гораздо сильнее, нежели была до, уверен Борис Менделевич. Уже сейчас видно, что огромный рывок совершила цифровая отрасль, а это серьезный импульс для развития.

«Нашу систему здравоохранения тоже ждут серьезные изменения. Теперь понятно, что надо иметь некие резервы, перестраивать организацию медицинской помощи и финансирование этой сферы. Надо менять приоритеты. Да, на онкологию и сердечно-сосудистые заболевания приходится порядка 75% смертей. Но нельзя зацикливаться только на них. Надо заниматься и инфекционными заболеваниями, и развивать тему психического здоровья граждан», — заявил он.

Профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев рассказал, почему, несмотря на эпидемиологический спад, до сих пор не сняты ограничительные меры и не отменен масочный режим.

«Мы можем говорить, что простые маски не являются эффективным средством защиты, но они снижают возможность распространения аэрозоля, если маску носит больной человек. Если мы пользуемся бесклапанным респиратором с высокой степенью защиты, то такие респираторы реально могут защитить от вируса. Нюанс в том, что человек больной коронавирусом становится заразен минимум за два дня до появления симптомов. Он может чувствовать себя здоровым, а в это время уже заразен. С этой точки зрения, ношение масок оправдано», — рассказал профессор.

Яковлев также рассказал, исследования, сделанные в начале двадцать первого века показали, что остановить эпидемию прекратив авиасообщение между континентами не получится. Такие меры лишь замедлят распространение вируса. В зависимости от их жесткости пандемия придет на 1,5-6 недель позже.

«Никто никогда не говорил, что закрытие границ остановит развитие эпидемии. Мы это знаем. Но беда в том, что эпидемиологи и власти по-разному читают научные документы. Затормозить можно, повлиять этими методами нельзя. И если в начале эпидемиологического подъема некоторые методы были приемлемы, то с развитием пандемии они утратили эпидемиологический смысл. В этом и есть разница между научным прочтением материала и административным. Это недопонимание произошло во всем мире», — заявил ученый.

Научные факты интерпретируются по-разному, в этом кроется основная ошибка. Яковлев привел в пример обработку улиц газом в Китае, протирание поверхностей антисептиками и ношение бахил. По его словам, все эти мероприятия не имеют смысла. Барьером для респираторно-вирусной инфекции служат только специальные респираторы и очки. Остановить же распространение инфекции внутри страны может только 95-99% ограничение на перемещение людей. Чтобы пресечь эпидемиологический процесс надо одновременно сделать две вещи — быстро провести массовую вакцинацию и ввести жесткие ограничительные меры.

«Спутник V» VS Pfizer

По словам профессора Алексея Яковлева, заболеваемость коронавирусом гораздо ниже у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Но противокоронавирусных вакцин сейчас существует несколько. Хотя чаще всего сравнивают препарат от Pfizer и вакцину «Спутник V», произведенную в Центре им. Гамалеи. Специалист считает, что принципиальной разницы между ними нет, в отличие от других препаратов, которые готовят к запуску Центр им. Чумакова и «Вектор».

«Больше всего проблем вызывают аденовирусные вакцины, которые созданы на базе аденовируса. Разница между нашей и импортной в том, какой аденовирус используется — человеческий или обезьяний. Для этой группы вакцин есть общая проблема — мы имеем дело лишь с первым поколением вакцин. Мало того, эти вакцины являются довольно новыми и не очень хорошо изученными. Мне лично намного более перспективной кажется вакцина «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор», поскольку не будет нежелательных явлений. И конечно мы ждем вакцину от Центра им. Чумакова, которая делается по классической схеме», — рассказал Яковлев.

Он пояснил, если вакцина сделана по классической схеме, то гораздо легче предугадать, как она будет действовать. При этом профессор подчеркнул, что биотехнологии сейчас развиваются стремительно, возможно, вслед за первым поколением аденовирусных вакцин мы скоро увидим и второе, которое еще удивит своей эффективностью.

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в свою очередь сказал, что и препарат от Pfizer и вакцина «Спутник V» достаточно эффективны, и в целом сильных побочных эффектов от них нет.

«Думаю, что ругать или сопоставлять нашу и западную медицину не стоит. Россия — одна из стран, которые наиболее успешно справляются с пандемией, но и преуменьшать достижения мировой науки не следует. Мы имеем хорошую позицию сейчас. В институте им. Гамалеи был создан хороший отдел молекулярной биотехнологии, который формировался на протяжении многих лет и теперь он себя очень хорошо показал. Нам удалось быстро создать вакцину, и это хорошее достижение в вирусологии», — уверен вирусолог.

Альтштейн считает, несмотря на политические разногласия, наука едина — не бывает отдельно американской или российской. И в нашей стране должны быть условия и возможности, чтобы российская наука была частью мировой науки. А для этого надо дальше расти и развиваться.

Для быстрой и массовой вакцинации населения нашей стране необходимо нарастить производственные мощности. Тем не менее в СМИ регулярно появляется информация о том, что вакцина «Спутник V» поставляется в другие страны. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, что поставки препарата за рубеж никак не отразятся на его доступности для россиян.

«Это вопрос права на прививку и доступа к вакцинации. У нас, в первую очередь, будет обеспечено население. Здесь речь идет о локализации производства в других странах. Уже есть достаточно много площадок, на которых организовано производство вакцины «Спутник V» под руководством наших специалистов. Но предприятия, которые работают в России, обеспечивают препаратом только нашу страну», — объяснил спикер.

За последнее время двадцать пять стран подали заявку на регистрацию «Спутник V», поделился Круглый. Она доказала свою эффективность, поэтому и дальнейшие перспективы регистрации очень высоки, уверен участник конференции. К тому же у «Спутник V» есть ряд серьезных конкурентных преимуществ. Импортный препарат более сложен в производстве и требует сложной логистики. Для его транспортировки необходим температурный режим, который довольно сложно обеспечить, — минус семьдесят градусов. Для вакцины «Спутник V» достаточно всего лишь минус восемнадцати градусов. Все эти условия, наряду с ценой, тщательно взвешиваются странами-покупателями.

Страх перед прививкой

Государство старается, как можно быстрее завершить массовую вакцинацию населения, вирусологи в один голос твердят, что именно это поможет преодолеть эпидемию. Но среди граждан находятся люди, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, а некоторые и вовсе распространяют слухи о ее вреде. Вопрос нерешительности и отказа от вакцинации — это серьезная проблема, которая стоит достаточно остро. Владимир Круглый рассказал, что во всех развитых странах процент согласия на прививки высок. Но в России многие сомневаются, думают и ожидают результата.

«Во-первых, людей нельзя принуждать к вакцинации. Если будем жестко заставлять, это вызовет еще больший негатив и нежелательную ответную реакцию. Должно быть разъяснение и распространение объективной информации о прививках и их безопасности», — уверен сенатор. — В сети много дезинформации, сайтов и аккаунтов, которые распространяют ложную информацию о прививках. Некоторые представляют вакцинацию, как заговор. Вот с такими сайтами надо бороться путем блокировки».

Против тотальной блокировки «антипрививочных» сайтов и аккаунтов выступил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, ведущий врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. Если начать блокировку подобных ресурсов и форумов, противники прививок просто уйдут в подполье, но продолжат свою деятельность. По его мнению, необходим полноценный диалог с этими людьми.

«Надо вести диалог с населением. В 2019 году хотели очень жестко запретить ресурсы антипрививочников, но тогда будут подпольные способы пропаганды. Надо дать им возможность высказаться. По моим наблюдениям, у них сразу заканчиваются аргументы, они пытаются отыскать случаи неудачной вакцинации. Но проведу аналогию. Мы все ездим на автомобилях и огромное количество людей гибнет в ДТП. И здесь проблема не в автомобилях. Так же с прививками. Вопрос в том, насколько правильно организовано прививочное дело. Сейчас вакцинацию от коронавируса осуществляют центры, которые получили на это разрешение. Не надо где-то покупать препараты и приносить их врачу», — предостерег иммунолог.

По его словам, если учитывать индивидуальные противопоказания, то прививка абсолютно безвредна. Викулов призвал избегать экспериментов и по возможности делать прививки от заболеваний, которые чреваты последствиями, например, того же Гепатита В или ВПЧ.

Борис Менделевич в ходе прямого эфира довольно резко отреагировал на предложение как-то поощрить население за поставленную прививку против коронавируса. По словам депутата, вакцинация привлекательна уже тем, что дает шанс избежать заболевания или перенести его в легкой форме.

«Я хожу на вакцинацию с одной целью — не заболеть или перенести заболевание в легкой форме. Поощрение — это то, что нас есть национальный календарь, включающий 12 прививок, которые делаются совершенно бесплатно. Хотя во всем мире это платная процедура. Как еще поощрять, чтобы получить этот злосчастный коллективный иммунитет?!» — возмутился депутат.

Он также отметил, что не видит смысла в «ковидных паспортах», которые дают преимущество при посещении общественных мест или различных мероприятий. Он отметил, что есть огромное количество людей, которым нельзя ставить прививки по медицинским показаниям, плюс значительное число россиян уже переболели и пока не нуждаются в вакцинировании. По мнению Менделевича, получится ситуация, когда одним дают преимущества, урезая в правах других людей.

Против COVID-паспортов высказался и доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он заявил, что данная мера — излишняя. Она может быть оправданна только в одном случае. Если российская вакцина будет признана во всех странах. В этом случае COVID-паспорт поможет путешествовать и свободно пересекать границы, минуя процедуру сдачи анализов в аэропортах.