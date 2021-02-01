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Расставшаяся с Давой Бузова продолжает носить его дорогостоящие подарки

Расставшаяся с Давой Бузова продолжает носить его дорогостоящие подарки

Москва, 1 февраля. Певица Ольга Бузова, недавно расставшаяся с рэпером Давидом Манукяном (Давой), не стала убирать с глаз долой подаренный им роскошный браслет.

Манукян порадовал Бузову шикарным подарком во время новогодних каникул на Мальдивских островах, где они сыграли импровизированную свадьбу. Блогер преподнес любимой украшение от бренда Cartier в виде гвоздя, инкрустированного бриллиантами. Стоимость такого браслета оценивается примерно в 4 миллиона рублей.

После разрыва отношений исполнительница продолжила носить роскошное украшение. Она «засветила» его уже на нескольких видео в Instagram Stories. Не исключено, что это далеко не единственный подарок Манукяна, который Бузова решила сохранить после скандального расставания.

Расставшаяся с Давой Бузова продолжает носить его дорогостоящие подарки

Знаменитости разругались 20 января, когда Бузова праздновала юбилей. Рэпер опоздал на мероприятие, за что исполнительница оттолкнула его на глазах у гостей. А затем публично объявила о расставании и осыпала экс-возлюбленного обвинениями в изменах и рукоприкладстве.

После случившегося исполнительницу госпитализировали с истощением. Врачи порекомендовали ей набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины.

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