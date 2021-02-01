Расставшаяся с Давой Бузова продолжает носить его дорогостоящие подарки

Москва, 1 февраля. Певица Ольга Бузова, недавно расставшаяся с рэпером Давидом Манукяном (Давой), не стала убирать с глаз долой подаренный им роскошный браслет.

Манукян порадовал Бузову шикарным подарком во время новогодних каникул на Мальдивских островах, где они сыграли импровизированную свадьбу. Блогер преподнес любимой украшение от бренда Cartier в виде гвоздя, инкрустированного бриллиантами. Стоимость такого браслета оценивается примерно в 4 миллиона рублей.

После разрыва отношений исполнительница продолжила носить роскошное украшение. Она «засветила» его уже на нескольких видео в Instagram Stories. Не исключено, что это далеко не единственный подарок Манукяна, который Бузова решила сохранить после скандального расставания.

Знаменитости разругались 20 января, когда Бузова праздновала юбилей. Рэпер опоздал на мероприятие, за что исполнительница оттолкнула его на глазах у гостей. А затем публично объявила о расставании и осыпала экс-возлюбленного обвинениями в изменах и рукоприкладстве.

После случившегося исполнительницу госпитализировали с истощением. Врачи порекомендовали ей набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины.